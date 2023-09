Futbollisti i Plzen thotë se Ballkani është ekip i shkëlqyer, përmend edhe Dritën

Ballkani ka pësuar disfatë nga Viktoria Plzen në xhiron e parë të fazës së grupeve në Ligën e Konferencës.

Kampioni i Kosovës pësoi 1:0 nga Viktoria Plzen në stadiumin “Doosan Arena” në Çeki. Golin e fitores për vendasit e realizoi Kalvach në minutën e 73-të të ballafaqimit nga distanca, falë edhe një devijimi.

Mbrojtësi i Viktoria Plzen, Robin Hranac vlerësoi kampionin e Kosovës pas ndeshjes, duke thënë se ata iu çasën takimit, njëjtë sikur Drita në ndeshjen kualifikuese në raundin e parë.

“Po, në pjesën e parë thamë me vete se duhet të fokusohemi pak më shumë në këtë. Mendoj se ishim pak nervozë. Por Ballkani është një ekip i shkëlqyer. E pamë në video se do të jenë teknike. Nuk e prisja që të zbrisnin fare kështu, por e bënë, njësoj si Drita. Unë mendoj se ata u hakmorën. Nëse do të luanin më aktivisht, do të krijonin më shumë raste” – tha Robin Hranac pas ndeshjes, njofton sport.cz, transmeton lajmi.net.

Sfida ndërmjet Viktoria Plzenit dhe Ballkanit ishte në kuadër të Grupit C në Ligën e Konferencës.

Në këtë grup janë edhe Dinamo Zagrebi e Astana./Lajmi.net/