Futbollistët e Serbisë priten në stadium me këngën legjendare “Mora Fjalë” Futbollistët e Serbisë kanë mbërritur në stadiumin “Air Albania”. Gazetari i njohur, Arlind Sadiku tha se futbollistët serbë janë pritur me fishkëllima nga tifozët brenda stadiumit por edhe me këngë të Adem Jasharit e Vaçe Zelës. “Sapo kanë mbërritur në stadium futbollistët e Serbisë dhe nuk janë mirëpritur aspak mirë. Janë pritur me këngën e…