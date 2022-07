Futbolli i bën bashkë Përparim Ramën me Albin Kurtin Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, sonte është mbajtur turneu i futbollit veror 2022. Një prej spektatorëve ka qenë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili në njërën prej fotografive është shfaqur së bashku me kryetarin e kryeqytetit, Përparim Kryeziu. Fotografinë e ka publikuar organizatori i turneut, Fatos Dili. “PHOTO OF THE DAY. Dy K-jat…