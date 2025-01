​Fushatë “artistike”, koalicioni për familje pret qytetarët për një “kafe” në sheshin “Skëndërbeu” Koalicioni për Familjen në kuadër të fushatës elektorale, ka organizuar performancën artistike në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, me titullin “Koalicioni për Familje pjek kafe për mysafirë”. Kjo ngjarje do të zhvillohet si pjesë e kampanjës “Shqiptari në Parlament” dhe ka për qëllim t’i ofrojë qytetarëve mundësinë të takohen dhe të bisedojnë me kandidatët e Koalicionit…