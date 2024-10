Fury premton fitore me nokaut ndaj Usyk Tyson Fury thotë se do të nokautojë Oleksandr Usyk në një rimeç të tyre të padiskutueshëm të peshave të rënda të botës pasi humbi rekordin e tij të pamposhtur ndaj ukrainasit. Usyk fitoi me vendim të gjyqtarëve kur dyshja u takuan për herë të parë në maj dhe do të luftojnë përsëri për titujt ËBA,…