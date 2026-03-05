Fuqizohet bashkëpunimi mes Policisë së Kosovës dhe Shërbimit Sekret Amerikan

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policia e Kosovës, Fehmi Hoti, ka pritur në një takim zyrtar një delegacion të përbërë nga përfaqësues të United States Secret Service dhe të Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Takimi u zhvillua në Prishtina dhe, sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, u karakterizua nga fryma e partneritetit dhe besimit…

Lajme

05/03/2026 15:53

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policia e Kosovës, Fehmi Hoti, ka pritur në një takim zyrtar një delegacion të përbërë nga përfaqësues të United States Secret Service dhe të Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë.

Takimi u zhvillua në Prishtina dhe, sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, u karakterizua nga fryma e partneritetit dhe besimit të ndërsjellë ndërmjet institucioneve, raporton lajmi.net

Gjatë takimit u diskutua për thellimin e bashkëpunimit profesional në fushën e sigurisë, shkëmbimin e përvojave si dhe avancimin e kapaciteteve institucionale. Po ashtu, u theksua mbështetja e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë ndër vite për Policinë e Kosovës, duke kontribuar në rritjen e standardeve profesionale dhe forcimin e institucioneve të sigurisë.

Në njoftim thuhet se Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar për të vazhduar dhe zgjeruar partneritetin strategjik me institucionet amerikane në funksion të sigurisë dhe sundimit të ligjit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit:...

March 5, 2026

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe ushtri, është bërë...

March 5, 2026

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për energji, transport dhe...

March 5, 2026

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Haxhiu pranon amendamentet kushtetuese të Vjosa Osmani për...

Maqedonci: Ëndrra e Adem Jasharit për shtet dhe...

Mbledhja e tretë e Qeverisë: Miratohen kredi për...

Osmani procedon amendamentet në Kuvend: Presidenti të zgjidhet...