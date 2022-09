​FSK përfundon me sukses stërvitjen e përbashkët ushtarake me amerikanët në Gjermani Kontingjenti i FSK-së, së bashku me 4400 trupa ushtarake të forcave amerikane si dhe aleatëve dhe partnerëve të saj, me sukses kanë ekzekutuar operacione sulmuese dhe mbrojtëse gjatë stërvitjes shumëkombëshe së përvitshme “Saber Junction 2022” në Gjermani. Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj ka thënë se stërvitja kishte për synim vlerësimin e gatishmërisë së njësive me…