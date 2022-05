Fshatrat buzë kufirit po vazhdojnë të zbrazen

Bukurinë e fshatit Brainë të Podujevës, po e shijojnë vetëm pak banor të mbetur në këtë fshat.

Një nga të pakët banor është edhe Behxhet Salihu ku shtëpia e tij gjendet në afërsi të zonës kufitare me Serbinë.

Ai thotë se dikur ky fshat kishte deri 250 familje por mungesa e Investimeve ka bërë që fshati të boshatiset

E rënia e numrit të banorëve vërehet edhe në shkollën e fshatit, paralele e ndarë e Shmu ‘Zahir Pajaziti’ në Orllan, e cila ka vetëm 23 nxënës.

Naim Bajrami drejtor i Shkollës ‘Zahir Pajaziti’ në Orllan, tha për RTK se me që Komuna ka planifikuar si strategji nacionale e vlerësojë shumë këtë preokupim të komunës për arsye të mbajtjes së shkollës hapur sepse edhe ai mendon se nëse mbyllet shkolla, mbyllet edhe katuni.

“Kemi pasur raste që shkolla është mbajtur edhe me një nxënës atëherë pse mos me mbajte hapur edhe shkollën me që jemi në kufi me Serbinë”, tha ai.

Në Kosovë, trendi i rënies së numrit të nxënësve dhe banorëve po vazhdon tash e sa vite ku arsyet janë nga më të ndryshmet sikurse rënia e natalitetit e deri te migrimi i popullsisë qoftë jashtë apo brenda Kosovës.