Frikë nga grumbullimi i protestuesve, Policia zhvendoset te Kuvendi dhe “blindon” hyrjet
Policia ka arritur të shpërndajë protestuesit që ishin mbledhur pranë Ministrisë së Arsimit, ku pas përplasjeve me ta u përdorën ujë me presion dhe gaz lotsjellës. Ndërkohë, teksa turma është zhvendosur drejt sheshit “Skënderbej”, Policia ka nxituar të vendosë forca shtesë pranë Kuvendit. Gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, raportoi se disa furgonë policie kanë…
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Policia ka arritur të shpërndajë protestuesit që ishin mbledhur pranë Ministrisë së Arsimit, ku pas përplasjeve me ta u përdorën ujë me presion dhe gaz lotsjellës.
Ndërkohë, teksa turma është zhvendosur drejt sheshit “Skënderbej”, Policia ka nxituar të vendosë forca shtesë pranë Kuvendit.
Gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, raportoi se disa furgonë policie kanë mbërritur në zonë dhe po bllokojnë hyrjet e Kuvendit. /Topchannel