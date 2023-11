Frika te mostrat pas zjarrit në IML, flet babai i Astrit Deharit

Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë është përfshirë nga zjarri, ku sipas Policisë janë djegur dy zyre.

Ndërsa edhe sipas ekipit të zjarrfikësve që ishin në vendin e ngjarjes u tha se janë djegur dokumente.

Deri më tani nuk dihet rëndësia e atyre dokumenteve të djegura, por që nga Partia Demokratike e Kosovës kanë hedhur dyshime se, ngjarja e sotme në IML mund të jetë e ndërlidhur me marrjen në pyetje të ministres, Albulena Haxhiu, nga Prokuroria Speciale.

Zyrtari i lartë i PDK-së, Betim Gjoshi, në një postim në Facebook ka thënë se sa më shpejtë duhet të dalin informatat nëse nga zjarri janë djegur prova të rëndësishme.

Lajmi.net ka pyetur babin e Astrit Deharit, nëse janë të sigurta provat e rastit, pas djegies së Institutit.

Ndërsa ai është shprehur se nuk e din dhe vetëm ka parë në media atë që ka ndodhur.

“Nuk e di, nuk kam informata, kam parë vetëm atë që ka ndodhur në medie”, ka thënë ai për Lajmi.net.

I pyetur nëse ka biseduar me avokatin e familjes për tu interesuar lidhur me këtë çështje, Avni Dehari, babi i Astrit Deharit, tha se nuk ka kontaktuar me të deri më tash.

“Jo, s’kam kontaktu me avokatin, jam edhe duke udhëtu, jo s’kam bisedu me të”, u shpreh ai.

Lajmi.net kontaktoi edhe avokatin e familjes Dehari, Tomë Gashi por që ai nuk ishte i çashëm .

Kujtojmë se një vit më parë u zhdukën mostrat e ish aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, tashmë i ndjerë, Astrit Dehari, nga Laboratori i Toksikologjisë në Institutin e Mjekësisë Ligjore ku po ruheshin tash e sa vjet. /Lajmi.net/