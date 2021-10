Mysafirët ia dolën të fitojnë me rezultat 1 – 2, shkruan lajmi.net.

Leon Goretzka kaloi Bayernin në epërsi pas një asistimi nga Lewandowski (29′).

Pas tre minutave, Frankfurt barazoi shifrat përmes Hintregger (32′).

Ndeshja tutje ishte e baraspeshuar, me Bayernin që posedonte topin.

Sidoqoftë, ishte Frankfurt që shënoi dhe arkëtoi pikët e plota.

Golin e fitores e realizoi Kostic (83′).

Me këtë humbje, Bayern mban kreun me pikë, derisa Frankfurt ngritët në pozitën e 13-të me tetë sosh./Lajmi.net/