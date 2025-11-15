Franco Foda do të zbresë në fushë me këtë 11-she – gazetari i njohur zbulon formacionin startues

Kombëtarja e Kosovës sonte do të luajë ndaj Sllovenisë. Sipas gazetarit Arlind Sadiku, Kosova do të luaj me formacionin 5-3-2, transmeton lajmi.net. Përbërja e ekipit pritet të jetë: Shaipi, Gallapeni, Dellova, Rrahmani, Hajdari, Vojvoda, Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslija, Asllani dhe Muriqi. Me një barazim apo fitore, Kosova sonte siguron matematikisht pozitën e dytë dhe “play offin”…

15/11/2025 18:34

Kombëtarja e Kosovës sonte do të luajë ndaj Sllovenisë.

Sipas gazetarit Arlind Sadiku, Kosova do të luaj me formacionin 5-3-2, transmeton lajmi.net.

Përbërja e ekipit pritet të jetë: Shaipi, Gallapeni, Dellova, Rrahmani, Hajdari, Vojvoda, Avdullahu, Rexhbeçaj, Muslija, Asllani dhe Muriqi.

Me një barazim apo fitore, Kosova sonte siguron matematikisht pozitën e dytë dhe “play offin” për kualifikime në Botërorin e vitit të ardhshëm./lajmi.net/

