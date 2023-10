Franca “tallet” me Giroud, e fut në listën e portierëve Olivier Giroudi u detyra të luante në portë në ndeshjen kundër Genoas, pasi Mike Maignan, u përjashtua direkt me karton të kuq. Kombëtarja e Francës ka vendosur të tallet me sulmuesin, shkruan Lajmi.net. Franca përmes një postimi në twitter, e kanë futur Giroudin në listën e portierëve me mbishkrimin: “Pra, na u desh të përditësojmë…