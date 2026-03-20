Franca sekuestron një anije me naftë në Mesdhe, Macron: I përkiste flotës në hije të Rusisë
Marina franceze sekuestroi të premten një anije cisternë nafte në Mesdheun Perëndimor, të cilën presidenti i Francës, Emmanuel Macron tha se i përkiste flotës në hije të Rusisë. Anija po lundronte nga porti rus i Murmanskut me flamur të rremë. Një burim ushtarak perëndimor tha se cisterna po transportonte naftë bruto Sanksionet perëndimore të vendosura…
Bota
Marina franceze sekuestroi të premten një anije cisternë nafte në Mesdheun Perëndimor, të cilën presidenti i Francës, Emmanuel Macron tha se i përkiste flotës në hije të Rusisë.
Anija po lundronte nga porti rus i Murmanskut me flamur të rremë. Një burim ushtarak perëndimor tha se cisterna po transportonte naftë bruto
Sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës dhe që synojnë uljen e të ardhurave të saj nga nafta, kanë çuar në rritjen e një flote në hije tankerash që e ndihmojnë Moskën të mbajë eksportet e saj të naftës bruto.
“Lufta që përfshin Iranin nuk do ta largojë Francën nga mbështetja e saj për Ukrainën, ku lufta e agresionit e Rusisë vazhdon e pandërprerë”, shkroi Macron në një postim në X.
“Këto anije, të cilat anashkalojnë sanksionet ndërkombëtare dhe shkelin ligjin e detit, janë përfituese të luftës. Ato kërkojnë të korrin fitime dhe të financojnë përpjekjet e luftës së Rusisë”, shtoi ai.
Ndërsa sanksionet evropiane mbeten në fuqi, SHBA-të kanë lehtësuar përkohësisht sanksionet mbi shitjen e naftës ruse, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme ndërpret furnizimet me naftë dhe rrit çmimet.
Anijet e flotës në hije zakonisht kanë struktura pronësie të errëta dhe kanë ngritur shqetësime në lidhje me rreziqet mjedisore, me anije cisternë të vjetra, të prirura ndaj derdhjeve, defekteve mekanike duke kërcënuar ekosistemet detare. Ato zakonisht lundrojnë pa mbulim të sigurimit perëndimor të nivelit të lartë ose certifikim sigurie.