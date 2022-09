Forumi për gratë, paqen dhe sigurinë do të mbahet në Kosovë me 22-23 tetor Me iniciativë të Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, në Prishtinë do të organizohet edicioni i parë i Forumit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë në datat 22-23 tetor 2022. Sipas njoftimit për media nga Zyra e Presidentes thuhet se forumi si temë do të ketë “Ndërtimi i aleancave për paqe të qëndrueshme”. Ky…