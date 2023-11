Formacioni startues: Sylvinho me ndryshime në 11-she, Daku starton ndaj Ishujve Faroe Kombëtarja shqiptare ka publikuar formacionin startuese për ndeshjen kualifikuese kundër Ishujve Faroe. Shqipëria dhe Ishujt Faroe takohen sonte në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net. Trajneri i Shqipërisë, Sylvinho ka bërë ndryshime të shumta në 11-shen startuese. Sulmuesi nga Gjilani, Mirlind Daku do të startojë nga fillimi për kuqezinjtë…