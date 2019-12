Formacionet zyrtare: Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur

Tottenham në krye me Mourinhon do të kenë një transfertë mjaft të vështirë kundër skuadrës së Nuno Santo, shkruan lajmi.net.

Spurs vijnë pas një serie të fitoreve, nën urdhrat e ‘Special One’, dhe synojnë të mbajnë ecurinë e mirë.

Ndeshja mes Wolves dhe Spurs luhet me fillim nga ora 15:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Wolves:

Here's how Wolves line-up for this afternoon's @premierleague fixture against @SpursOfficial. #WOLTOT

🐺📋 pic.twitter.com/NAZkKlUx9Z

— Wolves (@Wolves) December 15, 2019