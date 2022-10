Formacionet zyrtare: Union Berlin – Dortmund

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Union Berlin – Dortmund.

Borussia Dortmund luan në një udhëtim të vështirë, kundër skuadrës së Union Berlin, shkruan lajmi.net.

Forma e mirë e nikoqirëve në fillimin e sezonit e bën këtë një ndeshje mjaft interesante.

Ndeshja mes Union Berlin dhe Borussia Dortmund luhet me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Union:

The starting XI is in. Eisern!!!!!#FCUBVB | #fcunion pic.twitter.com/4spcVRV24i

— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) October 16, 2022