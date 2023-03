Formacionet zyrtare: Real Madrid – Liverpool

Real Madridi janë nikoqir të Liverpoolit, në ndeshjen e dytë për një vend në çerekfinalet të Ligës së Kampionëve.

‘Mbretërit’ futen në këtë takim me rezultatin në favor të tyre, pasi fituan ndeshjen e parë 5:2.

Megjithatë, befasi mund të ketë, pasi Liverpooli udhëtuan në Madrid për të marrë me vete kualifikimin.

Ndeshja zhvillohet në ‘Santiago Bernabeu’, me fillim nga ora 21:00.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

