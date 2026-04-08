Formacionet zyrtare: PSG – Liverpool

Sport

08/04/2026 19:58

Një super ndeshje zhvillohet sonte në ‘Parc des Princes’.

PSG e pret skuadrën e Liveprool në ndeshjen çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Ky takim luhet me fillim nga ora 21:00, kurse këto janë formacionet zyrtare:

PSG XI: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool XI: Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Formacionet zyrtare: Barcelona – Atletico Madrid

April 8, 2026

Xherdan Shaqiri shpallet lojtari më i mirë i xhiros në Zvicër

April 8, 2026

Nga Barcelona te Borussia Dortmund, të gjithë të “çmendur” pas Asllanit...

April 8, 2026

Pak orë para ndeshjes, lojtarët e Liverpoolit dalin në qytetin e Parisit

Lajme të fundit

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga...

Kuvendi i Kosovës të premten seancë plenare

Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother