Formacionet zyrtare: PSG – Liverpool
Sport
Një super ndeshje zhvillohet sonte në ‘Parc des Princes’.
PSG e pret skuadrën e Liveprool në ndeshjen çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Ky takim luhet me fillim nga ora 21:00, kurse këto janë formacionet zyrtare:
PSG XI: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Liverpool XI: Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.