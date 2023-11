Formacionet zyrtare: Prishtina dhe Llapi synojnë fitore në derbin rajonal

Prishtina dhe Llapi kanë publikuar formacionet zyrtare para ndeshjes kampionale.

Stadiumi “Fadil Vokrri” në kryeqytet është arenë e derbit rajonal nga ora 19:00, shkruan lajmi.net

Sfida mes Prishtinës dhe Llapit është në kuadër të javës së 13-të në elitën e futbollit kosovar.

Fitorja është opsion për dy skuadrat, me Prishtinën që me një triumf eventual ngritet në pozitën e katërt, ndërkohë me Llapin që në rast të tre pikëve të plotë e kalon Dritën dhe renditet në pozitën e dytë.

Formacionet zyrtare:

Prishtina: Nika, Pefqeli, Islami, Hyseni, Kryeziu, Muja, Sinani, Bytyqi, Useini, Kurtaj, Blesa.

Llapi: Avdyli, Jashari, Namani, Hyseni, Ramadani, Selimi, Krasniqi, Ahmeti, Blakçori, Musolli, Veliu./Lajmi.net/