Formacionet zyrtare: Meksikë – Poloni Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Meksikë – Poloni. Meksika dhe Polonia kontestojnë tri pikët në kuadër të Grupit C në Kampionatin Botëror 2022, shkruan lajmi.net. Të dyja kombëtaret synojnë të shfrytëzojnë dështimin e Argjentinës dhe me një fitore të kthehen në favorite për lidere të grupit. Ndeshja Meksikë – Poloni luhet me fillim nga…