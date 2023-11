Formacionet zyrtare: Man United i bën “konak” Newcastles në Carabao Cup Manchester United dhe Newcastle United kanë publikuar 11-shet startuese para duelit në Carabao Cup. Stadiumi “Old Trafford” është vendtakim i dy ekipeve elitare angleze me fillim nga ora 21:15, shkruan lajmi.net. Dyja skuadrat synojnë kalimin tutje, me trajnerët e ekipeve që kanë vendosur ta nisin këtë takim edhe me disa lojtarë që u kanë munguar…