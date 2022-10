Formacionet zyrtare: Man City – Man United

‘Citizens’ do jenë nikoqir të ‘Djajve të Kuq’, në ndeshjen e xhiros së tetë në Premier Ligë.

Derbi i Mançesterit pritet të jetë interesant, duke parë formën e të dy ekipeve këtë edicion.

Më mirë e kanë filluar stinorin ekipi i Pep Guardiolës, por edhe ai i Erik Ten Hag janë këndellur.

Mbetet të shihet se si do përfundojë kjo kryendeshje e ligës angleze.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet, për ndeshjen e cila fillon në orën 15:00./Lajmi.net/

Man City:

🔵 Your City line-up for the derby! 🔵

XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland, Grealish

SUBS | Ortega Moreno, Carson, Dias, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/rAGmzPTQ33

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2022