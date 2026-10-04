Formacionet zyrtare Kosova – Austria
Kosova rikthehet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku përballë do të ketë Austrinë në një sfidë me peshë të madhe për Grupin B3 të Ligës së Kombeve. Përballja e sotme është mundësi për Kosovën që të reagojë pas humbjes në duelin e parë me austriakët dhe të afrohet me kreun e grupit. Austria, në anën…
Sport
Kosova rikthehet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku përballë do të ketë Austrinë në një sfidë me peshë të madhe për Grupin B3 të Ligës së Kombeve.
Përballja e sotme është mundësi për Kosovën që të reagojë pas humbjes në duelin e parë me austriakët dhe të afrohet me kreun e grupit.
Austria, në anën tjetër, kërkon ta ruajë pozitën e parë dhe të forcojë avantazhin ndaj ndjekësve.
Formacionet zyrtare:
Kosova: 16 Saipi A. (G) – 23 Avdullahu L. – 5 Dellova L. – 13 Gallapeni D. – 20 Hodza V. – 4 Krasniqi I. – 18 Muriqi V. (C) – 2 Raci R. – 15 Vojvoda M. – 14 Zabergja B. – 10 Zhegrova E.
Austria: 1 Schlager A. (G) – 18 Bacher F. – 3 Danso K. – 11 Gregoritsch M. (C) – 20 Laimer K. – 5 Posch S. – 22 Prass A. – 4 Schlager X. – 10 Schmid R. – 6 Seiwald N. – 21 Wimmer P.