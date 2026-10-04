Formacionet zyrtare Kosova – Austria

Kosova rikthehet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku përballë do të ketë Austrinë në një sfidë me peshë të madhe për Grupin B3 të Ligës së Kombeve. Përballja e sotme është mundësi për Kosovën që të reagojë pas humbjes në duelin e parë me austriakët dhe të afrohet me kreun e grupit. Austria, në anën…

Sport

04/10/2026 17:15

Kosova rikthehet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku përballë do të ketë Austrinë në një sfidë me peshë të madhe për Grupin B3 të Ligës së Kombeve.

Përballja e sotme është mundësi për Kosovën që të reagojë pas humbjes në duelin e parë me austriakët dhe të afrohet me kreun e grupit.

Austria, në anën tjetër, kërkon ta ruajë pozitën e parë dhe të forcojë avantazhin ndaj ndjekësve.

Formacionet zyrtare:

Kosova: 16 Saipi A. (G) – 23 Avdullahu L. – 5 Dellova L. – 13 Gallapeni D. – 20 Hodza V. – 4 Krasniqi I. – 18 Muriqi V. (C) – 2 Raci R. – 15 Vojvoda M. – 14 Zabergja B. – 10 Zhegrova E.

Austria: 1 Schlager A. (G) – 18 Bacher F. – 3 Danso K. – 11 Gregoritsch M. (C) – 20 Laimer K. – 5 Posch S. – 22 Prass A. – 4 Schlager X. – 10 Schmid R. – 6 Seiwald N. – 21 Wimmer P.

Artikuj të ngjashëm

October 4, 2026

Brenda zhveshtores së “Dardanëve”, pak orë deri të përballja e madhe...

October 4, 2026

Ky pritet të jetë formacioni i Kosovës ndaj Austrisë në “Fadil...

October 4, 2026

“Dardanët” përballë Austrisë për të mbajtur gjallë ëndrrën për Ligën A...

October 3, 2026

Spanja shkruan historinë, 41 ndeshje radhazi pa humbje

Lajme të fundit

​Aksident trafiku në Greqi, dy të rinj shqiptarë humbin jetën

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë,...

Tahiri: Nesër duhet të jetë një nisje e...

Aksident në rrugën Klinë-Gjakovë, katër persona të lënduar