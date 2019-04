Formacionet zyrtare: Getafe – Real Madrid

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Getafe – Real Madrid.

Skuadra e Zinedine Zidane do të luaj si mysafire e skuadrës së Getafe, në ndeshjen që do të jetë e vlefshme për xhiron e 34-të në La Liga.

Nisur nga renditja tabelare, kjo ndeshje pritet të jetë shumë interesante pasi përballë do të jenë vendi i 3-të dhe i 4-të në tabelë.

Me një Real Madrid pa synime të mbetura, skuadra e Getafe do të bëjë maksimumin për tri pikët të cilat janë shumë me rëndësi për garën e top katërshes.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen që fillon në ora 21:30. /Lajmi.net/

Getafe­­:





Real Madrid: