Formacionet zyrtare: Daja me tërë “artilerinë” ndaj Dinamo Zagrebit, vendos për këtë 11-she Dinamo Zagrebi dhe Ballkani kanë publikuar formacionet zyrtare para ndeshjes vendimtare në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës. Stadiumi “Maksimir” në Zagreb është arenë e përballjes mes gjigantit kroat dhe kampionëve të Kosovës, me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. Ballkani duhet të fitoj me doemos kundër Dinamo Zagrebit dhe të shpresoj në fitoren…