Formacionet zyrtare: Clermont Foot – Paris Saint Germain

Kampioni në fuqi i sezonit që lamë pas në Ligue 1 do kërkojë fitoren e parë në edicionin e ri.

Ekipi parisien ka përball një skuadër që nuk pritet t`i sjell probleme atyre.

Mbetet të shihet nëse Clermont Foot do arrijë të befasojë PSG-në.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare, për ndeshjen e cila fillon në orën 21:00:

Clermont: Diaw, Seidu, Wieteska, Ogier, Neto Borges, Gastien, Gonalons, Allevinah, Saracevic, Rashani, Andric.

PSG:

The first Parisian XI of the #Ligue1 season 👊#𝗖𝗙𝟲𝟯𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/BF0bkK9yCk

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 6, 2022