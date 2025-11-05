Formacionet zyrtare – Barcelona me Club Brugge, City e pret Dortmundin e Interi me Kairat
Disa super ndeshje zhvillohen me fillim nga ora 21:00 në Ligën e Kampionëve.
Këto janë formacionet zyrtare:
Club Brugge XI: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Onyedika, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi.
Barcelona XI: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Frenkie De Jong, Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford; Torres.
–
Man City XI: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Stones, O’Reilly; Nico González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Dortmund XI: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy
–
Inter XI: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Frattesi, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Esposito.
Kairat XI: Anarbekov; Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Kassabulat, Arad, Gromyko; Edmilson, Satpayev, Jorginho.