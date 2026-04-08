Formacionet zyrtare: Barcelona – Atletico Madrid
Liga e Kampionëve vjen sonte me dy ndeshjet e fundit të çerekfinaleve. Kryesfida luhet në ‘Camp Nou’, ku Barcelona i bën ‘konak’ Atletico Madridit, një ndeshje që parashikohet të sjellë një duel të zjarrtë. Gjithnjë ballafaqimet mes këtyre dy skuadrave spanjolle, prodhojnë duele të forta dhe të paparashikueshme deri në minutën e fundit të ndeshjes.Ky…
Sport
Gjithnjë ballafaqimet mes këtyre dy skuadrave spanjolle, prodhojnë duele të forta dhe të paparashikueshme deri në minutën e fundit të ndeshjes.Ky takim luhet me fillim nga ora 21:00, kurse këto janë formacionet zyrtare:
FC Barcelona: Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsi, Koundé – Pedri, Garcia – Rashford, Olmo, Yamal – Lewandowski.
Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina – Lookman, Koke, Llorente, Simeone – Alvarez, Griezmann.