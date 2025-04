Formacionet zyrtare: Atletico Madrid – Barcelona Atletico Madrid dhe Barcelona përballen sonte në ndeshjen kthyese të Kupës së Mbretit. Ky takim zhvillohet me fillim nga ora 21:30, kurse ndeshja e parë kishte përfunduar me shifrat 4 me 4. Gjithçka do të vendoset në ‘Metropolitano’, atje ku tashmë janë mësuar formacionet zyrtare: Atletico Madrid XI: Musso; Azpilicueta, Giménez, Le Normand, Reinildo; Marcos…