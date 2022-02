Forma e lartë që po kalon – Real Madrid synon ta ‘blindojë’ Viniciusin deri në vitin 2027

Braziliani është duke kaluar formën të mirë të karrierës, ku është titullar i padiskutueshëm në formacionin e Carlo Ancelottit, transmeton lajmi.net

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka zbuluar se Real Madrid do t’i ofrojë kontratë të re brazilianit në muajt e ardhshëm, që do ta mbajë në “Santiago Bernabeu” në vitin 2027.

Kontratën e re Reali do t’ia ofrojë Vinicius në muajt e ardhshëm, derisa edhe vetë futbollisti ka pranuar se është i hapur për rinovim.

Real Madrid will offer Vinícius Júnior a new contract in the coming months, as expected. Everyone in the club approves a long-term contract for the Brazilian star, including Florentino Perez. ⚪️🇧🇷 #RealMadric

Potential new deal will be until June 2027. To be discussed soon. pic.twitter.com/tFy6GuXg7j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2022