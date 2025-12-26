Forcat Speciale Shqiptare dhe të ShBA-së me ushtrim të përbashkët

26/12/2025 19:40

Forcat Speciale Shqiptare kanë zhvilluar një ushtrim të përbashkët me Forcat Speciale të SHBA-së.

Kështu ka njoftuar Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-së, Arben Kingji, përmes një postimi në rrjetet sociale.

Ky ushtrim, sipas Kingjit, ishte i bazuar në skenare reale për testimin e gatishmërisë së dislokimin emergjent (EDRE), me qëllim forcimin e aftësive, ndërveprueshmërisë dhe besimin mes Aleatëve të NATO-s për t’iu përgjigjur krizave.

“Zall-Herr – Forcat Speciale Shqiptare dhe Forcat Speciale të SHBA-së, gjatë zhvillimit të stërvitjes së përbashkët, e bazuar në skenare reale për testimin e gatishmërisë së dislokimin emergjent (EDRE), me qëllim forcimin e aftësive, ndërveprueshmërisë dhe besimin mes Aleatëve të NATO-s për t’iu përgjigjur krizave”, ka shkruar ai.

