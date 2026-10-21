Forca Ajrore shqiptare dërgon për herë të parë kontingjentin në misionin e KFOR-it në Kosovë

Forca Ajrore e Shqipërisë ka përcjellë për herë të parë kontingjentin e saj për t’u angazhuar në misionin e KFOR-it në Kosovë. Lajmi është bërë i ditur nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji. Kingji e cilësoi këtë angazhim si një përgjegjësi të rëndësishme dhe një tjetër…

Lajme

21/10/2026 13:40

Forca Ajrore e Shqipërisë ka përcjellë për herë të parë kontingjentin e saj për t’u angazhuar në misionin e KFOR-it në Kosovë.

Lajmi është bërë i ditur nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji.

Kingji e cilësoi këtë angazhim si një përgjegjësi të rëndësishme dhe një tjetër dëshmi të kontributit të Shqipërisë dhe Forcave të Armatosura në Aleancën e NATO-s.

“Mision të mbarë dhe shërbim të suksesshëm në çdo detyrë”, uroi Kingji.

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Përfaqësuesit politikë të Luginës e takojnë Naim Tërnavën në prag të...

October 21, 2026

Përfaqësuesit politikë të Luginës e takojnë Naim Tërnavën në prag të...

October 21, 2026

Kurti takon përfaqësuesit e Bujanocit, shprehin mbështetje për “Koalicionin Shqiptar” në...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

October 21, 2026

Italia ashpërson ligjet kundër trazirave, deri në pesë vjet burg për...

October 21, 2026

Kaos në Francë, SHBA paralajmëron qytetarët e saj: Shmangini këto qytete

Lajme të fundit

Përfaqësuesit politikë të Luginës e takojnë Naim Tërnavën...

Përfaqësuesit politikë të Luginës e takojnë Naim Tërnavën...

Kurti takon përfaqësuesit e Bujanocit, shprehin mbështetje për...

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë:...