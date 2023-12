Fonseca lavdëron Zhegrovën Trajneri i Lille, Paulo Fonseca, ka lavdëruar sulmuesin kosovar, Edon Zhegrova. Zhegrova tregoi aftësitë në një barazim 1:1 me Paris Saint-Germain, shkruan lajmi.net. Fonseca në një intervistë për “L’Equipe” ka folur për paraqitjet e sulmuesit. “Nuk mund të them shumë gjëra të mira për Edonin sepse përndryshe nesër (këtë të mërkurë) , ai do të mendojë se…