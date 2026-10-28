Fofana e fundos Chelsean, Liverpooli triumfon në dramën e penalltive në “Anfield”, siguron çerekfinalen e “Carabao Cup”

Liverpooli ka siguruar një vend në çerekfinalet e Carabao Cup, pasi triumfoi ndaj Chelseat në një përballje dramatike në “Anfield”, ku fituesi u përcaktua vetëm pas ekzekutimit të penalltive. Koha e rregullt përfundoi me rezultat 1-1, ndërsa në serinë e penalltive “Reds” triumfuan 6-5, duke i dhënë fund rrugëtimit të londinezëve në këtë garë. Heroi…

Sport

28/10/2026 23:55

Liverpooli ka siguruar një vend çerekfinalet e Carabao Cup, pasi triumfoi ndaj Chelseat një përballje dramatike “Anfield”, ku fituesi u përcaktua vetëm pas ekzekutimit penalltive.

Koha e rregullt përfundoi me rezultat 1-1, ndërsa serinë e penalltive “Reds” triumfuan 6-5, duke i dhënë fund rrugëtimit londinezëve këtë garë. Heroi i vendasve ishte portieri Giorgi Mamardashvili, i cili bëri pritje vendimtare, ndërsa Joe Gomez shënoi penalltinë vulosi kualifikimin, transmeton lajmi.net.

Ndeshja u karakterizua nga rivaliteti i fortë, rastet e shumta dhe emocionet zgjatën deri goditjen e fundit nga pika e bardhë.

Për pjesën madhe 45 minutave para, dyja skuadrat u treguan kujdesshme, por fundi i pjesës solli dy gola brenda vetëm tri minutash.

Chelsea kaloi epërsi minutën e 40-të, kur Morgan Rogers u tregua i saktë nga pika e bardhë, pas ndërhyrjes Ryan Gravenberch ndaj Moisés Caicedos brenda zonës.

Përgjigjja e Liverpoolit erdhi shpejt. Vetëm tri minuta vonë, pas prekjes topit me dorë nga Wesley Fofana zonën e rreptësisë, gjyqtari akordoi penallti për vendasit. Cody Gakpo e shndërroi atë gol, duke vendosur rezultatin 1-1.

pjesën e dytë, dy portierët patën rol rëndësishëm për skuadrat e tyre. Mike Penders ndali disa goditje rrezikshme Liverpoolit, ndërsa Mamardashvili u përgjigj me pritje vendimtare ndaj tentimeve Chelseat.

Një nga rastet mira londinezëve erdhi nga Marco Palestra, por portieri i Liverpoolit reagoi shkëlqyeshëm, duke mos lejuar mysafirët kalonin sërish epërsi.

Meqë asnjëra skuadër nuk arriti gjente golin e fitores deri përfundim kohës rregullt, fati i ndeshjes u vendos nga penalltitë.

Seria e penalltive solli një tjetër përballje fortë, ku gabimet dhe pritjet vendimtare e mbajtën rezultatin hapur deri fund.

Për Liverpoolin, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz dhe Bradley Barcola realizuan nga pika e bardhë, ndërsa Joe Gomez shënoi goditjen vendimtare.

anën tjetër, Chelsea pati mundësi ta mbyllte serinë favorin e vet, por Valentin Barco gaboi, ndërsa Konstantinos Tsimikas nuk arriti ta shfrytëzonte rastin për t’i dhënë Liverpoolit fitoren herët.

Momentet vendimtare erdhën kur Mamardashvili ndali penalltinë e Emmanuel Emeghas, përpara se Gomez shënonte për 6-5. Goditja e fundit e Wesley Fofanas përfundoi mbi traversë, duke i dhënë fund shpresave Chelseat për kualifikim.

Kështu, Liverpooli vazhdon rrugëtimin Carabao Cup, ndërsa Chelsea eliminohet pas një ndeshjeje ku dyja skuadrat patën mundësi kalonin tutje.

Për Liverpoolin, kualifikimi erdhi falë qëndrueshmërisë dhe paraqitjes Mamardashvilit momentet vendimtare, ndërsa Chelsea do ketë arsye pendohet për mundësitë e humbura serinë e penalltive./lajmi.net/

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