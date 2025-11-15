Foda pas fitores: S’po mendoj për fazën “Play Off” – jam i fokusuar për ndeshjen kundër Zvicrës

15/11/2025 23:27

Trajneri i Kosovës, Franco Foda, ka qëndruar i qetë pas kualifikimit historik në Playoff-in e Kupës së Botës.

Kosova mundi Slloveninë 0-2 sonte, dhe siguroi vendin e dytë që dërgon në atë fazë.

“Mendimet e mia janë të fokusura te ndeshja e së martës kundër Zvicrës”, ka deklaruar Foda në konferencë për media.

“Tek pas asaj ndeshjeje do të fillojmë të mendojmë për ndeshjet e marsit”.

“Është akoma shumë herët për të filluar të mendojmë për to”.

