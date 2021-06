FMN mirëpret vendimin për zgjerimin e rezervave globale

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) mirëpriti sot mbështetjen e udhëheqësve të G7 për zgjerimin e rezervave globale të emergjencës me vlerë 650 miliardë dollarë, duke shtuar se do të punojë me anëtarët e G7 për të siguruar 100 miliardë në vendet më të varfra.