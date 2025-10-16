Fluturime direkte Köln – Prishtinë çdo të enjte dhe të diel me PrishtinaTicket
Lajme
Rezervo tani dhe udhëto nga Köln drejt Prishtinës me PrishtinaTicket me siguri dhe komoditet. Fluturimet direkte çdo të enjte dhe të dielë e bëjnë lidhjen mes Kosovës dhe këtij qyteti gjerman më të lehtë dhe të shpejtë.
Köln është një destinacion i njohur për biznes, kulturë dhe edukim, ideal për profesionistë, mërgimtarë dhe çdo udhëtar që dëshiron një eksperiencë evropiane autentike.
Çdo fluturim përfshin check-in falas, zgjedhjen e vendit dhe bagazhin deri në 20 kg, duke e bërë udhëtimin tuaj të rehatshëm dhe pa stres.
Rezervoni tani me PrishtinaTicket dhe përjetoni udhëtimin tuaj drejt Prishtinës me komoditet dhe çmime të favorshme.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
- Basel – Prishtinë
- Zürich – Prishtinë
- Geneva – Prishtinë
- Stuttgart – Prishtinë
- München – Prishtinë
- Düsseldorf – Prishtinë
- Hannover – Prishtinë
- Münster Osnabrück -Prishtinë
- Nürnberg – Prishtinë
- Berlin Brandenburg – Prishtinë
- Memmingen – Prishtinë
- Hamburg- Prishtinë
- Dortmund-Prishtinë
- Köln-Prishtinë
- Ljubljana – Prishtinë
- Göteborg-Prishtinë
- Malmö-Prishtinë
- Luxemburg-Prishtinë
- Stockholm-Prishtinë
- Helsinki- Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.