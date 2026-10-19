Flick i zbulon alternativat për mbrojtjen ndaj PSG-së, De Jong dhe Rodri në garë për qendrën e mbrojtjes
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka zbuluar alternativat që po shqyrton për të formuar qendrën e mbrojtjes në përballjen ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve. Barcelona do të jetë pa Eric Garcian dhe Jules Koundén, të cilët janë të lënduar, ndërsa mbetet në dyshim edhe Gerard Martín, pas shqetësimeve fizike që pati në ndeshjen…
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Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka zbuluar alternativat që po shqyrton për të formuar qendrën e mbrojtjes në përballjen ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve.
Barcelona do të jetë pa Eric Garcian dhe Jules Koundén, të cilët janë të lënduar, ndërsa mbetet në dyshim edhe Gerard Martín, pas shqetësimeve fizike që pati në ndeshjen ndaj Real Betisit.
Në konferencën për shtyp para duelit në Paris, Flick bëri të ditur se Rodri dhe Frenkie de Jong janë dy nga alternativat për të luajtur si qendërmbrojtës.
“Kemi disa mundësi. Rodri mund të luajë në atë pozitë, ashtu si edhe Frenkie”, deklaroi trajneri gjerman.
Rodri ka përvojë në këtë rol, pasi ka luajtur si qendërmbrojtës në disa raste te Manchester City dhe me përfaqësuesen e Spanjës.
Edhe De Jong e njeh këtë pozitë, pasi ka luajtur aty gjatë periudhave te Ajaxi dhe nën drejtimin e Ronald Koemanit.
Një tjetër mundësi për Barcelonën është talenti i ekipit të dytë, Àlex Campos, të cilin Flick e ka përfshirë në skuadër për udhëtimin në Paris.
“Ai është me ne dhe sot është stërvitur për herë të parë”, shpjegoi Flick.
Sa i përket Gerard Martínt, trajneri do të presë për të parë gjendjen e tij fizike para se të marrë vendimin përfundimtar.
Mbrojtësi ka probleme me këmbën, ndonëse ekzaminimet nuk kanë zbuluar ndonjë lëndim serioz.
Flick shpreson gjithashtu që Jules Koundé të rikuperohet në kohë për El Clásicon ndaj Real Madridit të dielën.
“Shpresojmë që Koundé të rikthehet së shpejti. Ndoshta mund të jetë një mundësi për fundjavën, por duhet të presim”, përfundoi trajneri i Barcelonës. /Zëri