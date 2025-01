Flick gëzon tifozët e Barcelonës për gjendjen e dyshes Raphinha – Yamal Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka dhënë përditësime mbi situatën e Lamine Yamal dhe Raphinha-s pasi ata humbën ndeshjen Barbastro. Duke folur pas fitores 4-0 në Copa del Rey, Flick ka thënë se Lamine Yamal do të jetë i gatshëm të luaj në Superkupën e Spanjës. Barcelona do të përballet me Athletic Bilbao më 8…