Fituesja kryesore e “MTV EMA 2022” është Taylor Swift

Taylor Swift ishte fituesja kryesore e edicionit të sivjetmë të “MTV Europe Music Awards” që u mbajt të dielën mbrëma në PSD Bank Dome në Dusseldorf të Gjermanisë.

Këngëtarja amerikane fitoi katër nga çmimet kryesore: artistja më e mirë, videoja më e mirë, artistja më e mirë në zhanrin pop dhe videoja më e mirë e gjatë.

Nicki Minaj, Seventeen dhe David Guetta fituan nga dy çmime, njëri i këtij të fundit ishte për bashkëpunimin me Bebe Rexhën, “I’m Good (Blue)”, derisa Loredana Zefi triumfoi në kategorinë regjionale si artistja më e mirë zvicerane.

Lista e plotë e fituesve kryesorë në MTV EMA 2022 (duke mos i përfshirë kategoritë regjionale):

Kënga më e mirë

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Harry Styles – “As It Was”

Jack Harlow – “First Class”

Lizzo – “About Damn Time”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Rosalía – “Despechá”

Videoja më e mirë

BLACKPINK – “Pink Venom”

Doja Cat – “Woman”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Artisti më i mirë

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

Artisti i ri më i mirë

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Bashkëpunimi më i mirë

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone with Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Shakira, Rauw Alejandro – “Te Felicito”

Tiësto & Ava Max – “The Motto”

Performanca më e mirë e drejtpërdrejtë

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Artisti më i mirë në zhanrin pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Më i miri në K-pop

BLACKPINK

BTS

Itzy

Lisa

Seventeen

Twice

Artisti më i mirë latin

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Artisti më i mirë në zhanrin elektronik

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Artisti më i mirë në zhanrin hip-hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Artisti më i mirë në zhanrin rok

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Artisti më i mirë në zhanrin alternative

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Artisti më i mirë në zhanrin R&B

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Videoja më e mirë e gjatë

Foo Fighters – “Studio 666”

Rosalía – “Motomami” (Rosalía TikTok live performance)

Stormzy – “Mel Made Me Do It”

Taylor Hawkins tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Videoja për të mirë

Ed Sheeran – “2step” (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras)

Stromae – “Fils de joie”

Më së shumti fansa

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Shtytja më e mirë

Nessa Barrett

Seventeen

Mae Muller

Gayle

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Performanca më e mirë Metaverse

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox