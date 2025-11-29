Fitore me Ippon dhe vazhdim në repasazh, Laura Fazliu në garë për medalje
Laura Fazliu ka siguruar një vend në repasazh në Abu Dhabi Grand Slam 2025, pasi shfaqi një formë të shkëlqyer në garat e ditës. Xhudistja kosovare e nisi turneun e lirë në xhiron e parë dhe në të dytën tregoi dominim të plotë duke mposhtur me Ippon Yeji Kim nga Koreja e Jugut. Në çerekfinale…
Sport
Laura Fazliu ka siguruar një vend në repasazh në Abu Dhabi Grand Slam 2025, pasi shfaqi një formë të shkëlqyer në garat e ditës.
Xhudistja kosovare e nisi turneun e lirë në xhiron e parë dhe në të dytën tregoi dominim të plotë duke mposhtur me Ippon Yeji Kim nga Koreja e Jugut.
Në çerekfinale u përball me Enkhriilen Lkhagvatogoo nga Mongolia, duel të cilin e humbi me Yuko, por kjo nuk e ndali rrugëtimin e saj, pasi vazhdoi në repasazh.
Aty, Laura do të ndeshet me austriaken Lubjana Piovesana, duel që mund t’i hapë rrugën drejt garës për medalje.