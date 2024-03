Fiton skuadra e Shaqirit: Ndihmesë iu erdhi era e fortë

Chicago triumfuan në fund me rezultatin 4:3. Golin e fitores e shënoi Kellyn Acosta në sekonda të fundit.

Acosta realizoi gol nga gjysmëfusha e tij, dhe krejt kjo fal erës që po fryente në stadium.

Në këtë përballje luajti edhe Xherdan Shaqiri për Chicagon, duke u larguar nga loja në minutën e 69-të.

Me këtë fitore, Chicago Fire grumbullon katër pikë për pozitën e 18-të.

THAT’S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY

Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL

— Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024