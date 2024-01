“Final 8” i Kupës së Kosovës – Ky qytet do të jetë nikoqir “Final 8” i Kupës së Kosovës në basketboll do të mbahet në Gjakovë. Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës ia besoi klubit të basketbollit Vëllaznimi kompetencat e organizimit të fazës finale të Kupës. “Njëherësh Bordi i FBK-së udhëzon KB Vëllaznimin të fillojë me përgatitjet e nevojshme konform Udhëzuesit për Organizimin e Final 8 Kupës…