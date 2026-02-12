Fillon seanca me 50 minuta vonesë!

12/02/2026 19:56

Ka filluar seanca e parë e legjislaturës së 10-të.

Seanca ka filluar me zëvendësimet e deputetëve që janë bërë pjesë e kabinetit qeveritar, transmeton lajmi.net.

Në këtë seancë, krahas miratimit të ndarjes së komisioneve parlamentare, do shqyrtohen edhe dy pika të tjera, zgjatja e zbatimit të Ligjit për Ndarjet Buxhetore të vitit të kaluar fiskal, edhe për muajin mars, si dhe rezoluta që lidhet me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/

