Fillon seanca me 50 minuta vonesë!
Ka filluar seanca e parë e legjislaturës së 10-të.
Seanca ka filluar me zëvendësimet e deputetëve që janë bërë pjesë e kabinetit qeveritar, transmeton lajmi.net.
Në këtë seancë, krahas miratimit të ndarjes së komisioneve parlamentare, do shqyrtohen edhe dy pika të tjera, zgjatja e zbatimit të Ligjit për Ndarjet Buxhetore të vitit të kaluar fiskal, edhe për muajin mars, si dhe rezoluta që lidhet me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./lajmi.net/