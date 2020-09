Fillon investimi 10-milionësh në “Termokos”

Më shumë se 12 000 konsumatorë të ngrohtores së qytetit “Termokos” do të pajisen me njehsorë të mençur të kalkulimit të shpenzimeve të ngrohjes, duke ua mundësuar përdoruesve të rrjetit të paguajnë sipas konsumit e jo me metra katrorë si deri më tani