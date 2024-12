FIFA pajtohet me vendimin e Arabisë Saudite për të ndaluar alkoolin gjatë Kupës së Botës FIFA thuhet se është pajtuar me vendimin e shtetit të Arabisë Saudite për të ndaluar alkoolin gjatë zhvillimit të Kupës së Botës 2034. Sipas mediumit The Guardian, tifozët do të ndalohen të pinë alkool në stadiume në Kupën e Botës 2034 në Arabinë Saudite. Ndonëse Kupa e Botës është dhjetë vjet larg, gazeta britanike shprehet kategorike…