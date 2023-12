FIFA kërcënon ashpër Brazilin: Nëse e bëni këtë, do t’ju përjashtojmë nga të gjitha garat e futbollit

Federata braziliane e futbollit është nën kërcënimin e suspendimit të FIFA-s për shkak të aferës rreth largimit të presidentit, Ednaldo Rodrigues, njofton Associated Press, përcjell lajmi.net.

Në një letër, FIFA paralajmëroi federatën për pasojat e mundshme nëse vendos të mbajë zgjedhje të parakohshme për pasardhësin e Rodrigues, pasi një gjykatë në Rio de Zhaneiro e shkarkoi atë nga detyra më 7 dhjetor për parregullsi në zgjedhjen e tij vitin e kaluar dhe dy instanca të tjera mbështetën vendimin në pushtet.

Shtëpia më e madhe e futbollit botëror dyshon për përfshirjen e qeverisë braziliane dhe palëve të treta në punën e federatës, e cila është rreptësisht e ndaluar nga rregullat e FIFA-s dhe subjekt i përjashtimit të ekipit kombëtar dhe klubeve braziliane nga garat ndërkombëtare.

🚨 Relevo: The Rio de Janeiro Court of Justice has dismissed Ednaldo Rodrigues, president of the Brazilian Football Confederation, due to irregularities in his arrival to office in 2022. ❌

