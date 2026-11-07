FIFA ia ul dënimin Molinës, por Paredes mbetet i pezulluar për 10 ndeshje

FIFA ka pranuar pjesërisht ankesën e Federatës Argjentinase të Futbollit për sanksionet e vendosura pas incidenteve në finalen e Botërorit 2026 ndaj Spanjës. Dënimi i Nahuel Molinës është reduktuar nga shtatë në katër ndeshje pezullim, ndërsa gjoba e tij është ulur nga 90 mijë në 60 mijë dollarë. Në anën tjetër, Leandro Paredes do të…

Sport

07/11/2026 14:18

FIFA ka pranuar pjesërisht ankesën e Federatës Argjentinase të Futbollit për sanksionet e vendosura pas incidenteve në finalen e Botërorit 2026 ndaj Spanjës.

Dënimi i Nahuel Molinës është reduktuar nga shtatë në katër ndeshje pezullim, ndërsa gjoba e tij është ulur nga 90 mijë në 60 mijë dollarë.

Në anën tjetër, Leandro Paredes do të mbetet i pezulluar për 10 ndeshje dhe me gjobë prej 90 mijë dollarësh.

Federata Argjentinase ka bërë të ditur se do t’i kërkojë FIFA-s arsyetimin e vendimeve, me synimin për t’i apeluar ato në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS).

Ndërkohë, edhe Federata Argjentinase është dënuar me 321 mijë dollarë gjobë dhe kufizime për numrin e tifozëve në ndeshjet e saj.

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